Мастер-класс Максима Батырева в Тюмени: откуда берутся сложные подчиненные

Фото пресс-службы корпорации «Бизнес-Мастер»

20 декабря тюменские предприниматели встретятся с ведущим бизнес-спикером страны: в Тюмени пройдет мастер-класс Максима Батырева. "Управление сложными подчиненными" – это авторский курс без книжных теорий и рассуждений, конкретные логики, технологии и инструменты, рассказали в пресс-службе корпорации "Бизнес-Мастер".

Максим Батырев – известный российский менеджер, обладатель премий "Коммерческий директор года" и "Менеджер года", автор бизнес-бестселлеров "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана".

Вместе с участниками Максим Батырев разберет более 20 типажей сложных подчиненных и пошаговую модель работы с ними: что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и другими типажами.

Максим Батырев провел более 400 мастер-классов, которые посетили 75 тысяч участников: топ-менеджеры, собственники, руководители всех уровней. Мастер-класс "Управление сложными подчиненными", прошедший в других городах, собирает рекордное количество участников, поскольку тема эффективного управления актуальна для каждого руководителя.

"Я могу гарантировать, что за все время проведения мастер-класса ни у одного из участников не возникнет ощущения отрыва от реальности, так как все кейсы, которые я разбираю, до боли знакомы каждому нашему управленцу. Именно практический подход к контенту выделяет меня на общем фоне известных спикеров по управлению персоналом", – отмечает Максим Батырев.

Также во время мастер-класса состоится розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева "45 татуировок личности", участники смогут получить персональную подпись книги.

Дата проведения: 20 декабря 2018 (четверг), 10:00–18:00

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский Технопарк

Программа и регистрация по ссылке: https://www.toptmn.ru

Количество мест на событие ограничено.

Организатор: Корпорация "Бизнес-Мастер"