Тренинг по азам предпринимательства проведут в Тобольске

11:32 20 сентября 2020
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pixabay.com

Жителей Тобольска приглашают на тренинг "Азбука предпринимателя", который будет проходить с 21 по 25 сентября.

Как сообщили в городском мультицентре "Моя территория", участников научат создавать бизнес, оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, регистрировать бизнес, искать финансирование. Эксперты расскажут о подводных камнях и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, пишет ИА "Тюменская линия".

Заявки на участие принимаются по телефону: +7 922 005-53-20.  

Теги: бизнес , обучение , Тобольск , тренинг , тренинги для предпринимателей
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