Тренинг по азам предпринимательства проведут в Тобольске

Жителей Тобольска приглашают на тренинг "Азбука предпринимателя", который будет проходить с 21 по 25 сентября.

Как сообщили в городском мультицентре "Моя территория", участников научат создавать бизнес, оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, регистрировать бизнес, искать финансирование. Эксперты расскажут о подводных камнях и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, пишет ИА "Тюменская линия".

Заявки на участие принимаются по телефону: +7 922 005-53-20.