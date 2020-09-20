Тренинг по азам предпринимательства проведут в Тобольске

Жителей Тобольска приглашают на тренинг "Азбука предпринимателя", который будет проходить с 21 по 25 сентября.
Как сообщили в городском мультицентре "Моя территория", участников научат создавать бизнес, оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, регистрировать бизнес, искать финансирование. Эксперты расскажут о подводных камнях и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, пишет ИА "Тюменская линия".
Заявки на участие принимаются по телефону: +7 922 005-53-20.
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