В Тюмени появились новые массоны

Закрытый интеллектуальный клуб для бизнеса носит название "MassOn". Он объединяет в себе формат интеллектуальных игр, smart-тренингов и net-working. А сборы от билетов отдает в "Российский детский фонд" на благотворительные цели.

"Тюмень - очень общительный город, но нам не хватало мероприятия, на котором можно не только пообщаться, или поучиться, или весело/с пользой провести время. Предпринимателям нужно все и сразу! И нам удалось создать такой, новый не только для города, но и для России, формат", - рассказывает Полина Гаранина, директор Коммуникационного агентства "Пионер", выступающего соорганизатором "Массонов".

Все встречи клуба будут проходить в формате "Бросаем вызов", когда игроки меряются силами интеллекта с представителем крупной компании, которая и разрабатывает список вопросов. Единственным условием является жизненность представленных для решения кейсов и их польза для бизнеса.

Вопросы для первой встречи клуба, которая пройдет 13 марта, подготовит команда председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александра Анащенко. При этом Александр Григорьевич не только примет участие в составлении вопросов для игроков, но и во время игры прокомментирует некоторые из кейсов подробнее, а также ответит на вопросы бизнесменов.

"В Сбербанке проходит много тренингов и встреч с людьми, которые каждый день меняют наш мир. Поэтому познакомиться с теми из них, которые запомнились или пригодились в работе председателю крупной финансовой организации - это большая удача", - уверена Светлана Раца, владелица отеля "Евразия", на площадке которого будут проходить встречи клуба.

Собрания "Массонов" станут ежемесячными. В ближайших планах организаторов помериться силами интеллекта, бросив вызов ведущим медикам области, крупному бизнесу, знатокам истории купечества, представителям нефтегазового комплекса, региональным политикам и сотрудникам силовых ведомств.

Чтобы принять участие в игре, бизнесменам необходимо подать заявку организаторам: garanina@p1r.ru