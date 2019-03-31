Выпускники ТВВИКУ помогают сирийским войскам разминировать города и дороги

Фото пресс-службы ТВВИКУ

Выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова вносят весомый вклад в борьбу с террористами и налаживание мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, участвуя в разминировании дорог, зданий и сооружений.

Инженерные войска сирийской армии при помощи российских саперов освободили от мин и взрывных устройств более 2 тыс. га территории, 3 317 зданий и сооружений, свыше 273 км дорог. Им удалось обнаружить и уничтожить 19 702 взрывоопасных предмета, в том числе 5 414 самодельных взрывных устройств, отличающихся особой сложностью при обнаружении.

Только за сутки 29 марта в Сирии разминировано 3,5 га территории, обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба Минобороны России. Отличились и выпускники тюменского училища.

28 жителей региона, принимавших участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, входят в состав Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство", пишет ИА "Тюменская линия".

"Выпускники ТВВИКУ - высококвалифицированные профессионалы, обладающие необходимой подготовкой для решения самых сложных боевых задач в любой точке мира", - прокомментировал участник антитеррористической операции в Сирии, заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров.

По словам выпускника ТВВИКУ, начальника Инженерных войск России генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит новое поколение офицеров, от которых зависит будущее российских Вооруженных сил.