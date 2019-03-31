Досрочные ЕГЭ в Тюменской области проходят без заминок

Досрочный период ЕГЭ в Тюменской области стартовал с 20 марта и продлится до 10 апреля. На участие в нем подано около 600 заявок. Первые экзамены уже состоялись, сбоев нет.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в регионе организован один пункт для проведения досрочных экзаменов. Подать заявку на сдачу в этот период могли выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне. Уже завершились экзамены по географии, литературе, русскому языку, математике, истории, химии и устной части по иностранному языку. По словам начальника отдела технического обеспечения центра оценки качества образования ТОГИРРО Александра Пахомова, экзамены начались своевременно и прошли без сбоев.

"Для участников созданы все необходимые условия, чтобы они чувствовали себя комфортно и могли в спокойной обстановке сдать экзамены. Если у участника ЕГЭ в один день совпадают предметы – у него есть право сдать один из экзаменов в резервный день", - сообщил эксперт.

Отметим, с 2018 года в регионе используются технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования работ. За прозрачностью процедуры экзаменов следят члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели, в числе которых – студенты, поступившие в вузы по результатам ЕГЭ.