Участников тюменского конкурса проектов "Моя идея" будут курировать наставники

Каждое неформальное сообщество, участвуя в тюменском конкурсе проектов "Моя идея", обретет наставника из числа экспертов социального проектирования. Консультант будет оказывать поддержку по вопросам, возникающим на этапе написания, презентации и реализации проекта.

Набор наставников для молодежных сообществ и некоммерческих организаций стартовал в муниципальных образованиях юга Тюменской области. На эту роль могут претендовать лидеры общественного мнения с большим опытом в подобных конкурсах и социальных проектах.

"Наставник начинает работу с участниками с запуска конкурса и заканчивает только после защиты проекта перед экспертным жюри. В случае выигрыша средств на реализацию, наставник ведет проект до конечной точки, помогает в организационной работе при реализации", — рассказала руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Наставники помогут участникам рассмотреть проекты с разных сторон, укажут на неточности, подскажут, как их исправить. В обязанностях наставников - сопровождение сообществ и инициативных групп на этапе создания и защиты проекта и на этапе реализации. Также закрепление за сообществом, консультационная поддержка, сопровождение социальных инициатив, участие в экспертной роли в образовательных проектах и событиях центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория", пишет "АиФ в Западной Сибири".

Сами наставники получат имиджевое продвижение от центра продюсирования сообществ, успешные кейсы в случае победы и реализации проекта, благодарственное письмо департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентра "Моя территория". В дальнейшем будет рассматриваться возможность сотрудничества в крупных проектах, привлечение в качестве спикера, эксперта или организатора.