Тобольский мультицентр запускает новый социальный проект

В рамках социального проекта "Шанс" 5 августа открывается набор наставников для подростков. Руководить подростками, нуждающимися в поддержке и помощи, будут 10 молодых активистов. Персональный наставник ребёнка на протяжении четырех месяцев, с сентября по декабрь, продемонстрирует различные варианты самореализации.

По словам руководителя мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светланы Спеховой, в подростковом возрасте каждый ребёнок нуждается в поддержке. Организаторы проекта хотят рассказать подросткам, как наиболее эффективно самореализоваться и заявить о своей уникальности. Для этого, отмечает Светлана, к наставничеству будут привлечены активные и реализовавшиеся молодые люди, которые на собственном примере смогут показать, как сформировать позитивное будущее.

Дети примут участие в 25 событиях проекта, их ждут образовательные лекции, спортивные тренировки и творческие мастерские. На выпускном, который состоится в декабре, участники поделятся опытом и представят результаты совместной работы со своими наставниками.

Желающим присоединиться к проекту необходимо заполнить заявку: https://vk.cc/axCtoY

Стоит отметить, что Тобольский мультицентр впервые запускает такой социальный проект для подростков в 2020 году, перенимая опыт эффективной программы наставничества "Шанс", которая реализуется с 2016 года в Тюменской области, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".