Молодых тюменцев приглашают в "Школу наставников"

Фото организаторов

Образовательный интенсив для наставников проектной деятельности "Школа наставников" пройдет в Тюменской области с 14 по 19 сентября. До конца лета принимаются заявки на участие в региональном проекте, результаты отбора появятся не позднее 9 сентября.

"Школа наставников" – это образовательные интенсивы по практикам наставничества для детских, взрослых и молодежных проектов и кружков национальной технологической инициативы. Организаторами выступают агентство стратегических инициатив, кружковое движение НТИ и фонд "Сколково".

Проект будет проходить в некоторых регионах России, которые прошли конкурс, среди них – Тюменская область. Подать заявку на участие в "Школе наставников – Тюмень" можно по ссылке: https://leader-id.ru/event/54280/, пишет "Тюменская область сегодня".