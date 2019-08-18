Для тюменских подростков организуют выездную школу волонтера

Тематические встречи подростков с наставниками, связанные с добровольчеством, пройдут в Тюмени с 21 по 25 августа в рамках выездной школы волонтеров, одного из этапов социального проекта "Ты не один".

Главная цель проекта - отвлечь подростков от негативного влияния улицы, помочь реализовать свой потенциал и научить работать в команде. Руководитель проекта Милена Оганян отмечает, что молодым тюменцам необходима помощь и поддержка как взрослых, так и сверстников.

В проекте участвуют 20 несовершеннолетних подростков из группы риска и 20 наставников. С 1 сентября ребята начнут включаться в реализацию проектов Тюменской области, пишет "Мегатюмень".

Организаторы планируют, что проект станет ежегодным.