Общественники из Тюмени перенимают опыт федеральных экспертов

Лидер Альянса СО НКО Тюменской области и член совета региональной общественной палаты Михаил Мельцер стал участником тренинга "Школа региональных экспертов" в северной столице России.

Трехдневный интенсив позволил познакомиться друг с другом и опытными экспертами федерального уровня, улучшить свои экспертные навыки презентации, выступления, работы с заказчиком, формирования имиджа.

Всего на мероприятии в Санкт-Петербурге собрались около 30 представителей общественного сектора и из разных регионов России. Авторами программы выступили резиденты пространства "НКО-кухня": благотворительный фонд "Добрый город Петербург" в партнерстве с Центром развития некоммерческих организаций и Содружеством добрых городов.

По мнению Михаила Мельцера, подобные проекты помогают региональному эксперту сформировать новые компетенции, получить экспертный опыт и полезные связи в других субъектах страны. Участник программы за короткий срок выходит на новый уровень личного и профессионального развития при поддержке экспертного сообщества, пишет ИА "Тюменская область".

"Школа региональных экспертов" будет проходить в заочном формате с апреля по октябрь, заключительный этап состоится в рамках Конференции добрых городов в Санкт-Петербурге.

Заочный этап "Школы региональных экспертов" будет проходить с апреля по октябрь 2019 года и завершится выпускным на Конференции добрых городов в Санкт-Петербурге.