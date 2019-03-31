Тюменцы представили авторскую технику проведения инъекций мировым экспертам косметологии

Тюменские косметологи приняли участие в восьмом саммите Merz Aesthetics MARXS2019, который проходил в Москве. Им удалось не только обменяться опытом с мировыми лидерами мнения в области эстетической медицины, но и презентовать свою авторскую методику.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, саммит стал уникальной возможностью продемонстрировать авторскую технику инъецирования перед более чем 1000 врачей. По словам кандидата медицинских наук, генерального директора медицинской корпорации GG, международного тренера-эксперта по инъекционным методам Елены Гольцовой, уже одно попадание в число спикеров на таком форуме говорит о признании методики и самих специалистов.

"Мы живем в просто фантастическую эру развития косметологии. Стремительно укрепляется научно-доказательная база, накапливаются и систематизируются новые данные по эффективности и безопасности используемых препаратов и аппаратных методик. Это приводит к тому, что всё чаще наблюдаются прорывные открытия, принципиально новые разработки. Это значит, что мы сможем лучше помочь нашим пациентам надолго сохранить здоровье, красоту и молодость", - прокомментировала Елена Гольцова.

Отметим, MARXS2019 - одно из главных мероприятий в сфере эстетической медицины. Сюда приглашают ведущих практикующих спикеров из России и Европы. Звезды косметологии в своих докладах и демонстрационных процедурах делятся последними научными открытиями и достижениями.