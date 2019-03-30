Поэтический мир Тобольска станет темой документально-художественного фильма

Тюменская поэтесса Маргарита Чекунова собственными силами снимает документально-художественный фильм о поэтическом мире Тобольска. В картине будут заняты и актеры, и поэты.

"Поэзия не знает блеска софитов, не оглушает многозвучием огромные залы, она живет в нынешнем урбанистическом мире в надежде на то, что когда-нибудь попадет в мир театра", - рассказала автор проекта.

Недавно вместе с тюменским поэтом Даниилом Сизовым они провели литературную встречу в библиотеке Тюменского института культуры. Это было театрально-поэтическое выступление – звучали стихи о театре, искусстве, космосе, больших и малых городах – от Санкт-Петербурга до Тюмени.

Чувство пьесы висело в книжной атмосфере, а с тематического стенда смотрели великие актеры и театральные критики. Зрители и читатели – а их пришло больше, чем мог вместить зал библиотеки, - кричали "Браво!" и благодарили авторов аплодисментами, пишет "Тюменская область сегодня".

Маргарита Чекунова печатается в федеральных литературных журналах и газетах. Лауреат Международного конкурса "Созвездие талантов" в номинации "Поэзия", обладательница "Звезды имени академика Д. С. Лихачева". премии "Молодой поэт" в Санкт-Петербурге.