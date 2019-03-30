Претендентки на звание "Мисс студенчество ТюмГМУ" расскажут о себе в прямом эфире

Фото: Ян Кудымов

Прямой эфир, посвященный подготовке к конкурсу красоты "Мисс студенчество ТюмГМУ-2019" начнется на канале "Тюменское время" 1 апреля в 18:00. Девушки расскажут о своих успехах в учебе, приоритетах в жизни, поделятся впечатлениями об участии.

В конкурсе, который пройдет 3 и 4 апреля, будет оцениваться не только внешность, но и образ жизни и характер девушек. Сегодня они принимают активное участие в общественной жизни, не пропускают полезные семинары, тренинги и многое другое.

За жизнью конкурсанток можно следить в группе мероприятия во "Вконтакте". Также в проекте "Мисс Онлайн" все желающие тюменцы до 5 апреля могут отдать голос за одну из девушек-участниц. Победительница голосования получит в подарок фотосессию от студии ArtRoom, пишет "Мой портал".