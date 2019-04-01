Депутаты узнали, как в Тюмени развивается межмуниципальное сотрудничество

Основной целью межмуниципального сотрудничества являются содействие развитию местного самоуправления. Участие Тюмени в организациях такого сотрудничества депутаты обсудили на заседании Тюменской городской думы.

Администрация Тюмени является членом некоммерческой организации "Союз российских городов", Ассоциации муниципальных образований "Города Урала" и Совета муниципальных образований Тюменской области. "Это очень важная сфера деятельности органов местного самоуправления, и в Тюмени она осуществляется на профессиональной основе, - считает председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Депутат Альбина Селезнева отметила, что активно развивается межмуниципальное сотрудничество на уровне территориальных организаций самоуправления (ТОС). "Администрация Тюмени делает все возможное, чтобы и наш опыт распространить. Так, Курган практически полностью взял за основу схему работы по созданию ТОСов", - рассказала Селезнева.

Председатель городской Думы Евгений Заболотный предложил коллегам посмотреть работу депутатов Тобольской городской думы, обменяться с ними опытом, Киричук призвал всех активно включиться в эту работу.

Напомним, что помимо диалога на уровне муниципалитетов, регионов, администрация Тюмени выстраивает взаимовыгодные отношения с четырьмя зарубежными городами-побратимами: Хьюстоном (США), Дацином (КНР), Целле (ФРГ) и Брестом (Беларусь). В рамках соглашений осуществляется двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, реализация совместных программ и мероприятий по обмену опытом.