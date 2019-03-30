Двадцать тюменских школьников сдадут ЕГЭ и ОГЭ досрочно

12:34 30 марта 2019
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pixabay.com

7 выпускников 11 классов и 13 выпускников 9 классов тюменских школ планируют пройти государственную аттестацию досрочно в 2019 году, сообщили "Вслух.ру" в департаменте образования администрации города.

Из предметов по выбору девятиклассники чаще всего делают ставку на обществознание, а одиннадцатиклассники – биологию и английский язык.

Кроме того, всем предстоит обязательная сдача русского языка и математики. Досрочная сдача ЕГЭ началась 20 марта и, с учетом резервных дней, продлится до 10 апреля. ОГЭ будут сдавать с 22 апреля по 14 мая.

Теги: ЕГЭ , образование , экзамены
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