Тюменский бизнес готовится снова выйти на танцпол

Фото предоставлено организаторами

Гала-концерт третьего ежегодного танцевального проекта для бизнеса "Танцуй в компании - 3" пройдет в Тюмени 27 апреля в КТЗ "Золотые ворота Сибири". В проекте участвуют 10 известных компаний Тюмени - по 4 сотрудника руководящей должности от каждой компании с наставниками в лице профессиональных преподавателей танцевального клуба GallaDance Kalinka.

За два года проект "Танцуй в компании" набрал большую популярность и собрал 19 компаний-участников. В нем успели поучаствовать "Брусника", ВТБ24, "ПРОДО Тюменский бройлер", АИЖК по Тюменской области, РХ МаксиМ, Автоград, Газпромнефть снабжение, Тюменская энергосбытовая компания, Аэропорт Рощино, Сибстройсервис, ЭК Восток, Этажи, Тойота Юг Центр, Полипак, Дом.Ру, Вкус 72, СтройГарант.

В 2019 году будем болеть за команды аэропорта "Рощино", "Тюменского бройлера”, Энергосбытовой компании “Восток”, “АИЖК по Тюменской области”, “Мостостроя-11", "Транснефти - Сибирь", агентства недвижимости "СОВА", “Метро Кэш энд Керри”, АО “Мессояханефтегаз”, ООО "СтройГарант".

Организаторами проекта выступают деловой журнал tmn и танцевальный клуб GallaDance Kalinka.