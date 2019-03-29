Тюменский бизнес готовится снова выйти на танцпол

16:30 29 марта 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото предоставлено организаторами

Гала-концерт третьего ежегодного танцевального проекта для бизнеса "Танцуй в компании - 3" пройдет в Тюмени 27 апреля в КТЗ "Золотые ворота Сибири". В проекте участвуют 10 известных компаний Тюмени - по 4 сотрудника руководящей должности от каждой компании с наставниками в лице профессиональных преподавателей танцевального клуба GallaDance Kalinka.

За два года проект "Танцуй в компании" набрал большую популярность и собрал 19 компаний-участников. В нем успели поучаствовать "Брусника", ВТБ24, "ПРОДО Тюменский бройлер", АИЖК по Тюменской области, РХ МаксиМ, Автоград, Газпромнефть снабжение, Тюменская энергосбытовая компания, Аэропорт Рощино, Сибстройсервис, ЭК Восток, Этажи, Тойота Юг Центр, Полипак, Дом.Ру, Вкус 72, СтройГарант.

В 2019 году  будем болеть за команды  аэропорта "Рощино", "Тюменского бройлера”, Энергосбытовой компании “Восток”,  “АИЖК по Тюменской области”, “Мостостроя-11", "Транснефти - Сибирь", агентства недвижимости "СОВА",  “Метро Кэш энд Керри”, АО “Мессояханефтегаз”, ООО "СтройГарант".

Организаторами проекта выступают деловой журнал tmn и танцевальный клуб GallaDance Kalinka.

Теги: бизнес , конкурс , культура , предпринимательство , танцы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2019