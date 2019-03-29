Фестиваль "Мартовский кот" обещает быть красочным и удивить гостей

Фото Дмитрия Сиялова

Гала-концерт первого фестиваля-конкурса детских любительских театральных коллективов состоится 24 марта в 17 часов на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник".

Конкурсный день пройдет 22 марта и начнется в 10 часов. В этот же день для участников фестиваля проведут различные мастер-классы. Специально для оценки коллективов на конкурсе собрались выдающиеся члены жюри.

Оценивать конкурсантов будут: профессор, культурно – просветительный работник, педагог, психолог, музыкальный руководитель Наталья Гагарина, режиссер и художественный руководитель театральной компании Crossway (Москва- Тюмень), обладатель грантов на постановку спектаклей от Правительства Тюменской области Юлия Вологжанина и режиссёр, актриса, педагог актёрского мастерства и сценической речи, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей в направлении театр Алла Потриваева.

В день гала-концерта все участники смогут сфотографироваться рядом с красочной фотозоной, организованной партнерами конкурса, а также посетить ручной зоопарк. Специальная программа концерта впечатлит гостей.

Кроме концертных номеров и творческих подарков пройдет награждение участников. Всех желающих приглашают на гала-концерт, получить заряд положительных эмоций и насладиться детским творчеством.