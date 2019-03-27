Тюменцев ожидает множество подарков на празднике в "Золотой лавине"

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Благотворительный фонд "Золотое детство" вновь проведет акцию "Золотая голова – золотые пятерки!". Обменять отличные оценки на подарки можно будет в "Золотой лавине" (Республики, 46) 31 марта. В это же время состоится розыгрыш ценных призов среди покупателей и именинников.

Благотворительный фонд "Золотое детство" проводит праздники "Золотая голова – золотые пятерки!" для жителей Тюмени больше 15 лет. За это время более 40 000 школьников получили призы за отличные оценки и стремление к знаниям.

Приятный подарок – это отличный способ замотивировать ребят на хорошую учебу и стремление к развитию. Здесь же подведут итоги учебной четверти. В 10:00 начнется регистрация, а в 11:00 - розыгрыш подарков.

Также тюменцев ожидает розыгрыш ценных призов среди покупателей "Русской ювелирной сети", салона "Золотая лавина", галереи часов и гипермаркета солнцезащитных очков "Техномир", мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY". Главный приз - сертификат на сумму 10 000 рублей от "Русской ювелирной сети".

Отдельный розыгрыш ждёт всех именинников марта, главный приз - японские наручные часы "Casio G-shock", каждый именинник получит в подарок серебряную подвеску.