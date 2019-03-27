Они совсем не идеальные: спектакль "Стасик, играй!" на сцене Тюменского драмтеатра

Фото: пресс-служба ТКТО

Совет ветеранов, Союз журналистов Тюменской области и Ассоциация молодых журналистов региона при поддержке сообщества Афиша Тюмень | КтоКуда72 и Тюменского концертно-театрального объединения запустили проект "Мастер пера", в рамках которого ветераны тюменской журналистики посещают культурные мероприятия города и делятся своими впечатлениями в рецензиях. О спектакле "Стасик, играй!" рассказывает Ольга Антоник.

Вы любите одесский юмор или анекдоты про одесситов? А кто же их не любит! Утверждают, уже нет той Одессы, которая говорит на языке этих анекдотов, языке Жванецкого и героев фильма "Ликвидация". Может быть, может быть… Но одесский юмор точно жив и всё также популярен на просторах бывшего Союза, как и полвека назад.

Итак, если вы тоже поклонник уморительных парадоксов, которыми умеют сыпать одесситы, или забавных перепалок, которыми полон внутренний дворик старого дома, — идите и смотрите. Смотрите спектакль Тюменского драматического театра "Стасик, играй"! Вы получите истинное удовольствие.

Пьесу написали в конце 70-х для театра музкомедии три одессита (Георгий Голубенко, Леонид Сущенко, Валерий Хаит) — бывшие КВНщики. И этим многое сказано. Неважно, что Одесса именуется "приморским городом", а "тётю Соню" зовут Марией Ивановной, ее сыночку — Андреем, соседей Захаром, Елизаветой…. Вы только послушайте их утренний разговор и всё сразу встанет на свои места:

- Андрей, ты от нас что-то скрываешь!

- Мама, ну что можно скрыть в нашем доме?!

- Кто эта девушка?

- Какая девушка?

- С которой Захар Алексеевич встретился сегодня ночью!

- Наверно, девушка Захара Алексеевича?!

- Перестань!.. Когда ты нам ее покажешь?!

- Никогда!

- Хорошо! Маме можешь ее не показывать! Но самым близким тебе людям – соседям?! Тебя что, уже не интересует их мнение?!

- Их мнение уже ничего не изменит! Я на ней женюсь!

- Послушайте, что он говорит!!!

Елизавета Семеновна: Подождите! Может быть, ребенок не хотел! Может быть, его научили хулиганы!...

В старом-старом доме, который пора сносить, много лет бок о бок жили несколько семей. Делили вместе невзгоды и радости, поддерживали друг друга в беде, растили детей, старели… Нет, они совсем не идеальные, герои этой пьесы, — обыкновенные и очень разные люди. Но жизнь под одной крышей научила их понимать и принимать друг друга, не бояться быть смешными, открытыми, добрыми. И потому их общий дом уже не просто здание — он их мир, наполненный заботой и участием, дружбой и сочувствием.

От этих простых добрых отношений героев пьесы в зрительный зал словно катится невидимая теплая волна. Легкая, ласковая и… такая редкая в наше время! А потому особенно приятная и радующая. Забавную, по-хорошему старомодную историю, кажется, и актерам, занятым в спектакле, играть — одно удовольствие.

"Старым домам" (так называется пьеса) была уготована долгая жизнь: многие театры страны ставили ее и продолжают ставить. Тюменский театр сменил название на более динамичное, современное: "Стасик, играй"! Но сумел, наверное, сохранить и передать самое важное и ценное — легкость, искрометность и теплоту человеческих отношений, которые вложили в свое произведение авторы.

Проект реализуется в рамках Года театра, направлен на поддержку творческой реализации ветеранов и продолжение традиций тюменской журналистики.