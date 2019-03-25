Форум "Утро-2019" начал прием заявок на участие

Прием заявок на форум уральской молодежи "Утро-2019", который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня, стартовал 25 марта. Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию на сайте форумутро.рф.

Этим летом форум объединит 1230 человек в возрасте 18-35 лет. Имена участников делегаций станут известны в начале июня.

Главными критериями для отбора являются: соответствие профилю выбранной площадки, наличие проекта и достижений в профессиональной деятельности, творчестве или в спорте, общественная активность и опыт в реализации социально и экономически значимых проектов в своем регионе.

"Утро" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища. Две смены форума (20-25 июня – региональная и 25-30 июня – федеральная) — объединят молодежь из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала и 50 участников из других регионов России.

На форуме будут обсуждать сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру, тренды управления бизнесом, экологию будущего и другие вопросы. Главной темой станет креативный капитал.

С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов и способах креативного мышления.

Ирина Широкова, заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области:

Форум "Утро" — особая площадка, где молодые люди не только заявляют о себе, но и находят единомышленников, объединяются в команды, находят партнеров. Формируя программу, мы закладываем вектор на то, чтобы участники обменивались опытом и где-то на самом форуме, а где-то после него создавали уникальные проекты, выходили на креативные решения в своих направлениях.

В программе 12 образовательных площадок. Участники прокачают свои надпрофессиональные компетенции с федеральными и региональными спикерами, поделятся знаниями и обменяются идеями (Урал политический, городской, цифровой, экологический, предприимчивый, международный – на 1 смене; Урал творческий, патриотичный, добровольческий, трудовой, медийный, профсоюзный – на 2 смене). Здесь же пройдет конкурс проектов, по итогам которого выявят лучшие региональные практики по направлениям форума.

Помимо основной программы, на форуме будет работать одноимённое приложение, в котором участники смогут выигрывать ценные призы, выполняя дополнительные задания. Например, за посещение спортивной площадки будут начислять баллы: на каждой локации нужно будет "зачекиниться" с помощью QR-кода и баллы за активность автоматически зачислятся в приложении.

Чтобы попасть на форум уральской молодежи "Утро-2019", необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форумутро.рф до 1 июня и пройти отборочный этап в регионе.

Социальные сети форума:

Вконтакте: https://vk.com/forum.utro

Instagram: https://www.instagram.com/ytro_2019/

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