Тюменский областной проект "Медиастрана" в 2019 году перейдет на онлайн-площадку

Региональный проект "Медиастрана" стартовал в конце марта в Тюмени. По сравнению с прошлым годом он будет масштабнее, объединит больше блоков и направлений.

В 2019 году к блокам фото, видео и радио добавят актерское мастерство, газеты, блоги и медиаобразование. Кроме того, проект полностью перешел на онлайн-площадку, чтобы охватить как можно больше школьников региона.

После регистрации на образовательную программу участники смогут пообщаться с блогерами, журналистами, пресс-секретарями и другими профессионалами в сфере медиа. Видеоуроки от ведущих экспертов города можно будет посмотреть на странице проекта, пишет "Мой портал".

Кроме этого, сразу после регистрации организаторы помогут каждому школьному СМИ записать видеовизитки, которые разместят на странице проекта. Также участникам предстоит выполнять задания, которые нужно будут выкладывать на сайте или в своих социальных сетях под #медиастрана72.

Итогом программы станет фестиваль школьных СМИ региона, который состоится в октябре 2019 года. Мероприятие позволит тюменским школьникам проявить свои таланты в сфере медиакоммуникаций.