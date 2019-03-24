Профилактический проект "Дыши свободно" стартует в Тюменской области

Ассоциация фтизиатров Тюменской области разработала и внедрит в 2019 году проект "Дыши свободно!", направленный на профилактику и снижение уровня заболеваемости туберкулезом. Эксперты рассчитывают внедрить успешные практики укрепления здоровья для разных групп населения региона.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в последние годы в России фиксируют снижение уровня заболеваемости туберкулезом как среди взрослых, так и среди детей. Это происходит благодаря масштабной профилактической работе и проведению массового скрининга жителей с применением иммунодиагностики. В Тюменской области сохраняется и актуальность мер, направленных на профилактику отказов родителей от иммунодиагностики детей для раннего выявления инфекционных заболеваний.

За 2018 год в областной столице зарегистрировано 1357 отказов от проведения имуннодиагностики, есть случаи обращений в контролирующие органы по оспариванию действий руководителей школ и детских садов, не допускающих в учреждения детей, не обследованных на туберкулез.

Профилактический проект "Дыши свободно!" включает проведение тематических семинаров-практикумов для педагогов и родителей школьников об особенностях раннего выявления профилактики инфекционных заболеваний, интерактивных занятий для детей с использованием сюжетно-ролевых игр.

Отметим, в Тюменской области в прошлом году выявил 1033 человека, впервые заболевших активными формами туберкулеза, из них 39 детей в возрасте до 18 лет. У 23 детей заболевание выявлено при проведении иммунодиагностики. Обнаружение на ранней стадии дает ребенку больше шансов на полное выздоровление.