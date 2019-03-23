Жители Тюменской области могут получить адресную социальную поддержку

Жители Тюменской области со среднедушевым доходом в семье ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на социальную поддержку в виде адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение. Эта возможность существует с 2006 года, а с 2010 года предоставляется на условиях социального контракта.

Как сообщили с департаменте социального развития региона, в основном данной мерой социальной поддержки пользуются жители сельской местности, которые получают денежную выплату на создание или развитие личного подсобного хозяйства. С 2006 года адресную социальную помощь на условиях социального контракта получили более 8 тыс. малоимущих семей, 95% из них — это семьи с детьми, в том числе многодетные. На данные цели из областного бюджета было направлено свыше 330 млн рублей.

В 2018 году этой возможностью воспользовались более 250 малоимущих семей, средний размер выплат – 60 тыс. рублей. Всего за прошедший год на данную меру социальной поддержки потрачено около 15 млн рублей. Более 60% участников программы после истечения срока действия социального контракта улучшили свое материальное положение, 23% вышли из категории малоимущих семей.

