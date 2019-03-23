Заводоуковские аграрии обновляют техническую и семенную базу

Заводоуковская агрофирма "Флагман" готова к посевной почти на 100%: ожидается поставка двух новых посевных комплексов "Кузбасс", подготовлено 800 тонн семенного материала, в том числе новый сорт ячменя "Абалак", пишет "Тюменская линия".

Как рассказал заместитель директора по производству ЗАО "Флагман" Заводоуковского городского округа Павел Мосеев, всего четыре единицы техники будет задействовано в период сева во "Флагмане" - это два посевных комплекса "Кузбасс" и сеялки СЗП на базе тракторов "Беларус - 1221".

Общая посевная площадь ЗАО "Флагман", расположенного в пос. Мичуринский, составляет 2,5 тыс. га. Большая часть посевного клина - 80 % будет отведена под ячмень. Этой культурой предприятие занимается с основания, то есть 20 лет. Остальные 20 % займут рапс и овес. "За десять дней должны управится - посеять все культуры, - добавляет заместитель директора по производству ЗАО "Флагман". - Но многое зависит от погоды. Начинаем обычно после Дня Победы".

Сортообновлением во "Флагмане" занимаются постоянно. Помогают им в этом разработки тюменских ученых.

"Тесно работаем с наукой, - отмечает Павел Мосеев. - В этот раз решено засеять поля ячменем сорта "Абалак". Он разработан тюменскими учеными – селекционерами. Отличается хорошей урожайностью, высоким качеством зерна и устойчив к засухе".

Полученный урожай ячменя ЗАО "Флагман", имеющее статус семеноводческого хозяйства, реализует другим предприятиям. Семена рапса, которые получают с 300 га, отправляют на Заводоуковский маслодельный завод. Овес выращивают на продажу и частично оставляют на корм скоту. Более 300 коров черно-пестрой мясо-молочной породы содержится на предприятии. Молоко, полученное от буренок, направляют на переработку.

Проблем с кадрами "Флагман" не испытывает. Крепкое, стабильное и перспективно привлекательное сельхозпредприятие открыто для молодых специалистов, которые регулярно повышают квалификацию.

Разноплановое хозяйство в Заводоуковском городском округе образовалось в 1998 году. Управляет им единственная в тюменском регионе женщина - руководитель сельхозпредприятия Татьяна Мосеева. Третий год ей помогает старший сын Павел, технолог по образованию, и как заметил он, младший брат тоже высказал желание остаться на селе и продолжать семейное дело.