В Тюменском районе работают над снижением числа бездомных животных

Программа по сокращению численности бездомных животных в Тюменской области за три года охватила более 800 собак, которых отловили, стерилизовали, вакцинировали и отпустили.

Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, каждое обработанное таким образом животное имеет на ухе цветную бирку с регистрационным номером. Такой метод признан самым гуманным для решения проблемы бесконтрольного размножения бездомных собак.

По словам зоозащитницы Анны Москвиной, животные, постоянно обитающие на территории и прошедшие ветеринарную обработку, не позволяют проникать в район своего обитания новым особям. Сохранение на территории обработанных биркованных животных является профилактикой бешенства и заразных заболеваний.

Специалисты напоминают, что убийство безнадзорных домашних животных запрещено законодательством и не является эффективным методом регулирования численности и обеспечения профилактики распространения опасных заболеваний. При постоянном массовом уничтожении вновь приходящие стаи бездомных животных становятся все более агрессивными и не социализированными к человеку.

Жителям Тюменского района напоминают, что оставить заявку на отлов безнадзорного животного можно по телефону 288-832. Нужно будет указать, сколько собак и где вы видели, описать их по возможности, оставить свои контакты, чтобы специалисты по отлову могли связаться с вами для уточнения информации.