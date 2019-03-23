Председатель суда задал тюменским знатокам сложные вопросы

Тюменский интеллектуальный #MassOnClub в марте открыл второй сезон благотворительных игр. В игре "Новый старт" вопросы и кейсы для бизнесменов готовил не один гость, как это бывает обычно, а команда знаменитых тюменцев.

"Три команды игроков бились над заданиями из области контрразведки от последнего председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко, - рассказывает президент клуба, директор Коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина. - Спортивные задания были от полюбившейся нам в 2018 году гостьи - олимпийской чемпионки по биатлону Альбины Ахатовой. Загадки из мира шоу-бизнеса подготовил эстрадный певец Алексей Чумаков, а забавные истории из мира виртуальной реальности записала на видео блоггер-милионник Софья Броян".

Обязательным условием вопросов, как всегда, являлись жизненность представленных для решения кейсов и их польза для работы игроков.

"Пожалуй, это была одна из самых сложных игр года, - делится впечатлениями судья ареопага, заместитель председателя ТРО ООО "Российский Детский фонд" Галина Сушинских. - Так много "гробов", то есть вопросов, ответ на которые так и не был найден, у нас ещё никогда не было".

Самыми трудными оказались вопросы, подготовленные председателем областного суда Анатолием Сушинских, а самым интересным вопросом игроки признали вопрос от Елены Кашкаровой: "Один из лучших в мире инвесторов обладал уникальной философией – в эти инвестиции надо вкладывать деньги, если они вызывают шок. И действительно его инвестиции вызывали шок у современников, но в итоге он оказался прав и как предприниматель, и как благотворитель. Его инвестиционный портфель сейчас оценивается около 20 миллиардов долларов, но это не просто цифры в банке. Где мы можем наблюдать этот "инвестиционный пакет?"

Ответ: ГМИИ и Эрмитаже, музеях и галереях. Потому что "Он" – это Сергей Щукин, самый успешный картинный коллекционер в мире, а "инвестиции" – это картины французской модернистской живописи, которые он собирал, когда это было не модно. Благодаря Щукину в России богатейшая коллекция Моне, Гогена, Матисса, Пикассо, Сезана.

Завершилась игра не только чествованием команды победителей, но и награждением лучших игроков первого сезона. Ими стали адвокат Мария Поветкина, Финансовый советник ООО "СК" Allianz Жизнь" Алексей Огибалов и юрист Илья Поветкин. Самым эффективным капитаном года признан Степан Матаев - управляющий партнер ЮК "Аспект".

Все сборы от игры традиционно поступили на счёт Тюменского отделения "Российского детского фонда". На собранные в марте 2019 года деньги фонд приобрел для сельской библиотеки Голышмановского района 25 книг профориентационной тематики для подростков.