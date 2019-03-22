О тюменском деревянном зодчестве расскажут на лекции

Виртуальная экскурсия "Архитектурное наследие Тюмени" пройдет в Библиотеке истории города 23 марта. О жемчужинах тюменской школы домовой резьбы расскажет краевед Валерий Чупин.
Горожане узнают об истории дома купца Ларионова, музее-усадьбе купцов Иконниковых-Колокольниковых, доме купца Чиралова. Под руководством опытного специалиста участники совершат виртуальную прогулку по деревянным кварталам Тюмени и смогут самостоятельно оценить богатое культурное наследие, по праву называющееся летописью Тюмени в деревянной архитектуре.
Место проведения: ул. Щербакова, 11, начало в 14 часов. Вход свободный.
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