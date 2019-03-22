О тюменском деревянном зодчестве расскажут на лекции

Горожане узнают об истории дома купца Ларионова, музее-усадьбе купцов Иконниковых-Колокольниковых, доме купца Чиралова. Под руководством опытного специалиста участники совершат виртуальную прогулку по деревянным кварталам Тюмени и смогут самостоятельно оценить богатое культурное наследие, по праву называющееся летописью Тюмени в деревянной архитектуре.

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