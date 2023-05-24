Сенаторы решили помочь Тюменской области найти деньги на реставрацию церкви в Тобольске

Фото - http://www.tobolsk-eparhia.ru

Сенаторы приняли решение о содействии Тюменской области в получении 500 млн рублей из федерального бюджета на комплексную реставрацию Крестовоздвиженской церкви в Тобольске, сообщается на сайте Сенатинформ.

По данным тюменских властей, храм законсервирован в 2004 году из-за аварийного состояния, на разработку проектно-сметной документации необходимо 23 млн рублей, и эти средства субъект Федерации изыщет согласно законодательству.

Всего на территории области расположены 1975 объектов культурного наследия, и больше всего — в Тобольске. В сфере культуры, представленной в 1107 учреждениями, 309 находятся в неудовлетворительном состоянии.

На заседании Совфеда в среду губернатор Тюменской области Моор на проблеме содержания и состоянии объектов исторического и культурного наследия особо акцентировал внимание сенаторов:

В Тюменской области каждый четвёртый объект культурного наследия, который находится в федеральной собственности, под угрозой разрушения и уничтожения. И большинство таких объектов в Тобольске. Мы ежегодно финансируем работы по сохранению таких объектов. Объем регионального участия с начала 2000-х годов составил порядка 10 млрд рублей. Расходы федерального бюджета чуть скромнее - всего 125 млн руб. Просим поддержать наши усилия по сохранению уникальных объектов.

После заседания в беседе с журналистами Моор сообщил, что перечне предложений на господдержку указана и Крестовоздвиженская церковь. по поводу которой горожане уже писали обращения президенту. "Мы предложили этот объект первым для того, чтобы изыскать необходимое финансирование на его восстановление и реставрацию", - отметил Моор.