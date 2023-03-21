Кухарук: реставрация исторических зданий в Тюмени идет по плану

Глава города Руслан Кухарук и председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева осмотрели три муниципальных объекта культурного наследия, в которых проводятся реставрационные работы.

В доме Ф.З. Рубцовой (Дзержинского, 34). К работы начались в июле 2022 года. Осенью сделан фундамент и установлен сруб, сейчас идет монтаж коммуникаций и обустройство крыши. Все работы проходят строго в рамках научно-проектной документации и под контролем специалистов. "Здание станет украшением улицы Дзержинского и будет отвечать современным условиям по комфортности пребывания. В нем предлагается разместить выставочные экспозиции мастерской деревянного зодчества с интерактивными элементами", - напомнил Кухарук.

В водонапорной башне на улице Орджоникидзе провели все демонтажные работы, с наступлением устойчивых положительных температур начнется восстановление кирпичной кладки. У башни две части: к старому восьмигранному в плане пятиярусному строению был пристроен в советское время шестиугольный объем с внутренней металлической лестницей, изменилась и внутренняя планировка башни. "Подрядчиком проделана огромная работа. На первом ярусе башни раскрыты заложенные оконные проемы, и он принял первоначальный вид. Мы договорились, что старинная кладка будет максимально сохранена, это позволит детям, которые будут заниматься в центре "Дзержинец", и всем посетителям видеть особенности строения и оценить мастерство зодчих столетней давности",- сообщил глава города.

Реконструкция дома И.С. Замятина на улице Первомайской ведется за счет частных инвестиций. Сейчас там идет установка кровли, восстановление частично утраченной кирпичной кладки, монтаж окон, а также заливка цокольного этажа пристроя к зданию. Реставрация объекта выполнена на 60%. Летом начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Полностью контур здания будет закрыт в сентябре 2023 года.

"Реконструкция памятников архитектуры идет по графику, нареканий по организации работ у нас не возникло", - подытожил Кухарук.