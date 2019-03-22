Редкий случай: в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени подняли на ноги пациента, у которого была липома спинного мозга

Фото пресс-службы ФЦН в Тюмени

Врачи-нейрохирурги Федерального центра нейрохирургии вернули своему пациенту возможность встать на ноги и даже ходить. На днях он выписался из стационара.

Василий Кузовков - инвалид с детства, растущая липома стала сдавливать нервы, ноги утратили двигательную способность. Василий при помощи костылей передвигался, но давалось ему это с большим трудом. Перенес 6 операций. Помогли выстоять спорт и правильный образ жизни. Когда ноги снова отказали, пациенту из Екатеринбурга предложили обратиться в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

"Порок развития позвоночника, липома спинного мозга - одна из самых частых аномалий, которые формируются у плода во время беременности мамы. Василий уже родился с патологией. Операция по удалению липомы сложная, много нервных окончаний опутывают доброкачественную опухоль. Есть риск их задеть. Ситуация уникальна еще и тем, что за таких пациентов, как Василий, не берутся, но пациент нам доверился, и мы провели 8 часовую операцию с хорошим результатом", - рассказал врач-нейрохирург НХО 1 Марат Гизатуллин.

Липома - это жировая ткань, которая срастается с позвоночником и спинным мозгом. Если бы операцию не провели, то ноги и мочевой пузырь пациента утратили бы свою активность.

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"Я стал инвалидом с детства, но не отчаялся. Решил учиться, получил азы профессии психолога, затем еще одну специальность - модельер-конструктор верхней женской одежды. Занимался активно спортом и следил за питанием. Несомненно, все это помогает отвлекаться от болезни. Я оптимист, люблю двигаться. Операция, которую мне провели в ФЦН в Тюмени, снова поставила меня на ноги", - признался Василий Кузовков.

В общении с главным врачом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Василий отметил, что ходить для него снова – как в космос полететь. Альберт Суфианов, оперировавший мужчину, пришел в палату в день выписки.

"Проблемой хирургического лечения липом на сложных участках тела в центре мы занимаемся давно. У нас есть своя авторская методика, применение которой дает очень хороший эффект. Колоссальное значение имеет расположение липомы. В данной ситуации опухоль давила на нервные окончания позвоночного столба, что мешало подвижности ног. Мы щадящим способом извлекли образование. У Василия хороший прогноз на выздоровление", - прокомментировал Альберт Суфианов, главный врач ФЦН в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ.

Ежегодно в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени оперируется до 40 пациентов с липомами позвоночника. Все случаи, как правило, сложные. Василий Кузовков теперь будет находиться под постоянным наблюдением специалистов центра.