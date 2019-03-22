Топ мероприятий в Тюмени на 22–24 марта

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий на 22–24 марта в Тюмени. Жителей и гостей города приглашают в походы, на спектакли, кинопоказы и игры, также состоится концерт Леонида Агутина и многое другое. Подробнее — в обзоре.

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

Фестиваль "Медианавигатор"

Фестиваль "Медианавигатор" вновь приглашает школьников и студентов от 14 до 25 лет проявить свой талант в конкурсе медиапроектов.

Стимул для абитуриентов:

1. Призеры получат дополнительные десять баллов на творческом конкурсе по направлению "Журналистика" при поступлении в ТюмГУ.

2. Те, кто не попадут в число победителей не останутся без бонуса – их конкурсные материалы будут добавлены в творческое портфолио абитуриента и обязательно принесут бонусные баллы на творческом испытании.

Прием заявок стартовал 20 марта. Чтобы стать участником, нужно до 30 апреля оставить заявку и загрузить свой проект на сайте фестиваля (Раздел "Заявка") и следить конкурсом в группе. Итоги будут подведены 15 мая.

Театральная неделя с Альфией Загретдиновой

В Международный день кукольника в Тюменском театре кукол начинается "Театральная неделя", посвященная Альфие Загретдиновой. С 21 по 27 марта вам предложены спектакли с участием Альфии Загретдиновой. Завершится марафон спектаклей 27 марта, в Международный день театра. В программе спектакли: "Двенадцать месяцев", "Снежная королева", "Гуси-Лебеди", "Три поросенка" и другие.

Региональный этап Чемпионата России по киберспорту

LAN-финал отборочного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту. Посмотри первым, кто войдет в состав сборной Тюменской области! Дисциплины, которые будут на LAN-финале: Dota 2, CS:GO, Clash Royale, Tekken и HearthStone. Требуется регистрация для зрителей.

Когда: 22 марта с 12:00

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Вход свободный!

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.

Когда: 22 марта (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Спектакль "Обыкновенное чудо"

Сегодня мир стал сверх: сверх-быстрым, сверх-циничным, сверх-жёстким. В этом мире совсем не осталось места для Любви. На неё просто нет времени: люди стремятся все успеть, остаться на плаву, заработать денег — люди хотят простой спокойной комфортной жизни. И они забывают о существовании Любви, начинают сомневаться в ее существовании. Довольствуются малым, удобным. А большая Любовь требует от человека больших поступков, а ещё смелости и воли.

Этот спектакль — как раз об этом. Чтобы чудеса случались даже в сказках, надо много работать. Несмотря на все обстоятельства, на все страхи. Сегодня так важно плыть против. И главное — верить. Верить в чудеса.

Когда: 22 марта в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300–900 рублей

Тюменский филармонический оркестр и Димитрис Ботинис

В программе: Чайковский "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром" и Сибелиус "Симфония № 2".

Димитрис Ботинис — победитель и обладатель всех специальных призов Международного конкурса дирижёров имени Антонио Педротти (Италия, 2006), а также победитель I Всероссийского музыкального конкурса по специальности оперно-симфоническое дирижирование (Москва, 2011).

Когда: 22 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 600–1000 рублей

Йосван дер Коой (орган, Нидерланды)

В программе: произведения Баха, Мендельсона-Бартольди, Кора Кея, Хиндемита, а также импровизации музыканта. Йос Ван дер Коой — главный органист и музыкальный директор церкви Св. Бавона в Харлеме.

Когда: 22 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 700–800 рублей

Музыкальная гостиная "Романтика Романса"

Лучшие композиции в истории романса от замечательных маститых исполнителей. Количество мест ограниченно, предварительная бронь по телефону: 464-963.

Когда: 22 марта в 18:00

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 300 рублей

Показ аниме "Баскетбол Куроко: Последняя игра"

В баскетболе слабым не место. Именно так считает американская баскетбольная команда Jabberwock, которая прибыла с визитом в Японию. Сыграв в дружеском матче против одной из местных команд и одержав беспрекословную победу, члены американской команды начали насмехаться над побежденными. Они решили, что в Японии никто не умеет играть в баскетбол. Как же они ошибались.

Когда: 22 марта в 19:15

Где: тайм-кафе "Гараж" (ул. Пермякова, 20/1)

Стоимость: 150–200 рублей

Лекция из цикла исторических чтений "Настоящее Прошлое" в рамках проекта "Публичная площадка "Открытый лекторий"

В качестве лектора выступит Карпов Виктор Петрович, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета. Тема выступления: "Создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса: расчеты и просчеты".

Когда: 22 марта в 14:00

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Вход свободный!

Неделя в клубе "Чайная Гавань"

Тебя ждёт пуэрная пятница и киновечер за чашкой чая под фильм "Мирный воин". А также ежедневно — чайные церемонии (по предварительной записи). Бронирование и подробности по телефону: 61-03-69.

Когда: 22 марта в 20:00, 24 марта в 17:00

Где: клуб "Чайная гавань" (ул. Минская, 102)

Стоимость: 400/450 и 300 рублей соответственно

Набор в школу Mini MBA

Русская Школа Управления набирает в Тюмени новую весеннюю группу Mini MBA. Одна из ТОП-5 бизнес-школ России, приглашает руководителей и собственников компаний на полугодовую программу Mini MBA.

Программы ориентированы на практику и возможность мгновенного применения знаний для профессионального и личного роста.

Команда высокопрофессиональных экспертов из Москвы проведет обучение по шести модулям: Лидерство, Управление, Маркетинг, Финансы, Персонал, Проекты. Подробную информацию о программе Mini MBA вы можете получить у консультантов Школы по телефону: 53-13-29.

Когда: 22 марта

Где: Русская Школа Управления (ул. Розы Люксембург, 12б)

Показ фильма "Стертая личность"

Действие этого биографического фильма развивается в штате Арканзас — "земле возможностей", как гласит номерной знак на автомобиле Нэнси Имонс (Николь Кидман). Она замужем за Маршаллом (Рассел Кроу), продавцом автомобилей и по совместительству пастором, спокойным и как будто не особенно религиозным мужчиной. И все же вера мешает Маршаллу принять своего сына — тихоню Джерарда, осознавшего свою гомосексуальность. Пастор отправляет своего сына в центр конверсионной терапии, куда семьи сплавляют детей, чья сексуальная ориентация никак не сходится с их собственными взглядами.

2 номинации на "Золотой глобус", в том числе, за лучшую мужскую роль.

Фильм Джоэла Эджертона на деле оказывается сложнее и интереснее, чем проповедь либерала о необходимости уважать любую личность. Картина сложна, неоднозначна и противоречива как и сама жизнь. И именно это делает её искренней и правдивой. Помимо социального посыла фильм изобилует талантливыми и душевными ролями, среди исполнителей которых есть даже Ксавье Долан. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 22 марта в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Вечеринка "Ретро FM"

Самые танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х, конкурсы и подарки от "Ретро FM".

Когда: 22 марта в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 200 рублей

Вечеринка TURBO DANCE 2000

Третий эпизод полюбившейся всем серии вечеринок в стиле нулевых. Всем известные хиты в самых разных стилях от команды В88ЭЙВ БОЙЗ будут раскачивать танцпол до самого утра.

Когда: 22 марта с 23:30 и до утра

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход: бесплатный до 23:00, после — 150 рублей

Спектакль "С любимыми не расставайтесь"

Это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.

"С любимыми не расставайтесь" — попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только скинув собственный "мешок" и переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.

Когда: 23 марта в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200–900 рублей

Спектакль "Метель"

Спектакль театра "АктиС" по одноименному произведению Пушкина. Внезапная метель, занесшая деревенские дороги, сыграла в повести одну из главных ролей.

Центральной темой являются взаимоотношения человеческой личности и судьбы, ее каприза, значения в жизни каждого, непредсказуемой воли. Необдуманное согласие на женитьбу одного, опоздание на венчание другого. Тема предопределения, рока всецело раскрыта в произведении, ведь сама судьба свела двух случайно обвенчанных молодых людей. На спектакле зритель услышит художественное прочтение повести с музыкальным сопровождением.

Когда: 23 марта в 17:00

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Стоимость: 150–200 рублей

Леонид Агутин

В этом году Леонид Агутин будет отмечать юбилей — 50 лет. К этой дате он пришел с невероятной популярностью и авторитетом. Бессменный наставник в главном музыкальном шоу страны "Голос", кумир миллионов, он, бесспорно, стал культовой фигурой на российской музыкальной сцене. Тебя ждут самые лучшие песни и грандиозная программа!

Когда: 23 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 2400–5500 рублей

День открытых дверей кадетском училище

Тюменское президентское кадетское училище приглашает на День открытых дверей. Кандидатов в кадеты (мальчиков-четвероклассников) и их родителей (законных представителей) ждут 23 марта по адресу ул. Клары Цеткин 39/1. В этот день учебное заведение распахнёт свои двери для всех желающих.

Гостей ожидает знакомство с инфраструктурой довузовского образовательного учреждения Министерства обороны Российской Федерации, распорядком дня кадет и их жизнедеятельностью в училище. В Универсальном зале запланирован концерт, в рамках которого кадеты продемонстрируют свои творческие способности и спортивные навыки. В учебном корпусе будут организованы выставки работ, сделанных руками воспитанников.

План проведения мероприятия:

09:00 – 09:30 Встреча гостей на КПП, проход в учебный корпус

09:30 – 10:00 Работа выставок (Учебный корпус, фойе 3 этаж)

10:00 – 11:00 Концерт (Универсальный зал)

11:00 – 12:00 Экскурсия по училищу в составе групп

День открытых дверей ТИУ

Абитуриенты и их родители познакомятся с историей опорного вуза, получат консультацию членов приёмной комиссии и узнают контрольные цифры приема на 2019 год. Также гостей мероприятия ждут профориентационное тестирование и интерактивные площадки студенческих общественных объединений.

Когда: 23 марта с 12:00 до 15:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Вход свободный!

Поэтический фестиваль "Запомни поэтов Тюмени!"

Каждую субботу поэты Тюмени будут собираться в стенах городской библиотеки, читать стихи, общаться, участвовать в конкурсах и слушать мастер-классы от экспертов поэтического слова.

Когда: каждую субботу в 16:00 вплоть до 11 мая

Где: Тюменская научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

Вход бесплатный!

Шоу музыки и воды: армянский дудук и краски эбру

Полуторачасовое шоу "Голоса подсознания" – это максимальная свобода живописи на воде и музыки. Древние, как сама человеческая цивилизация, армянский дудук и искусство эбру (рисунки на воде) ведут зрителей за собой, заставляя затаить дыхание. Инструмент поет плотным бархатным звуком под пальцами харизматичного музыканта и наполняет душу чувством вечного. Концерт сопровождается древними притчами и емкими комментариями артиста, которые помогают проникнуться смыслом музыки и открывающихся взору картин.

Когда: 23 марта в 18:00

Где: ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55)

Стоимость: 800–1800 рублей

Мастер-класс по стеклу "Фьюзинговое украшение"

Мастер покажет на примере изготовления брошки некоторые секреты мастерства, начиная от способов резки стекла до формирования из стекла задуманного украшения. После прохождения тепловой обработки полученное изделие удивит тебя яркими переливами красок и будет радовать долгое время. Требуется запись по телефону: 46-84-09. Высококачественный кофе, ароматный китайский чай и кондитерские сладости в неограниченном количестве прилагаются.

Когда: 23 марта в 14:00

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 650 рублей

Активная суббота — поход выходного дня

Приглашаются все любители активного отдыха на природе. Это традиционный поход выходного дня "Активная Суббота", который регулярно проводит Клуб активного туризма.

Когда: 23 марта

Где: сосновый лес под Тюмень

Стоимость: 300 рублей

Продолжение здесь.