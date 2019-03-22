Тюменские врачи помогли пациентке, у которой большая аневризма сдавила почку

Врачи ОКБ №2 Тюмени впервые применили эмболизацию для лечения редкой патологии сосудов почки. В медучреждение 50-летняя тюменка поступила с аневризмой почечной артерии. У женщины мешкообразное выпячивание сосудистой стенки достигало трех сантиметров в диаметре и имело сложную конфигурацию. Внешне аневризма напоминала сердце, каким его рисуют дети.

Аневризма нарушала кровоснабжение почки и сдавливала ее. Без хирургической помощи все могло закончиться гибелью почки. Непростое заболевание осложнялось значительным повышением артериального давления, которое не поддавалось лекарственному лечению. Под давлением тока крови аневризма могла лопнуть в любой момент, что привело бы к массивному внутреннему кровотечению. Провести женщине открытую операцию не представлялось возможным.

Как пояснил руководитель регионального сосудистого центра Дмитрий Некрасов, единственным вариантом для тюменки было рентгенэндоваскулярное лечение. Это максимально щадящая технология, не требующая разрезов и наркоза. Все манипуляции проводятся внутри сосуда под местной анестезией через небольшой прокол посредством системы катетеров.

Операция прошла удачно. Менее часа потребовалось сосудистым хирургам Дмитрию Некрасову и Александру Коротких, чтобы полностью "выключить" из кровотока всю аневризму. Специалисты плотно заполнили полость аневризмы специальными микроспиралями из биоинертного материала, тем самым предотвратили разрыв аневризмы и спасли больной жизнь. Уже сегодня женщина будет выписана домой, дальше ее будут наблюдать в поликлинике по месту жительства.

Фото: пресс-служба ОКБ №2

По материалам пресс-службы ОКБ №2