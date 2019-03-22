Тюменский духовой оркестр даст концерт в ДК "Нефтяник"

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Концерт участника проекта "Битва оркестров" состоится 9 апреля в 19 часов на сцене дворца культуры "Нефтяник". Свое творчество представит тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Гостей программы ждет незабываемое шоу. Оркестр исполнит саундтреки, зарубежные хиты, современные и классические композиции.

Красочные декорации и видеосопровождение каждой композиции заставят зрителей окунуться в атмосферу настоящего блаженства. Популярные хиты в таком удивительном звучании удается послушать не каждый день, и это большая редкость. Билеты на концерт продаются в кассе ДК "Нефтяник" и на сайте.

Напомним, 2 апреля в 19 часов на сцене ДК "Нефтяник", захватывающий концерт даст тюменский оркестр русских народных инструментов в честь своего юбилея. Главный дирижер оркестра — заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Лавришин.

Уточнить интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 41-44-77.