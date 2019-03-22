В театре кукол открылась выставка театральных художников

В Тюменском театре кукол открылась выставка авторских работ театральных художников и мастеров авторской куклы "Театр вдохновляет". Она приурочена к старту традиционной театральной недели, которая проходит в театре кукол с 21 по 27 марта.

На выставке представлены работы, разные по стилю исполнения в материале и образной выразительности, которые объединяет одно: их авторы — творческие и преданные театру люди. Многие из них служат ему и сейчас. Декорации, куклы, костюмы, созданные их умелыми руками, формируют театральное пространство. Спектакли обретают свою атмосферу. Именно благодаря этим талантливым людям рождаются чудо-спектакли в театре кукол. Это художники Александр Кухтерин, Александр Чемакин, Татьяна Латышева, Наталья Таберт, Вероника Шакурова, Светлана Бажко, Ирина Ермакова и Ирина Галкина.

Выставка открыта для посещения до 1 апреля.