Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменскую молодежь ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое

Неделя французской культуры

Уже который год подряд кафедра французской филологии ТюмГУ организует это мероприятие. Приглашаются все, кто интересуется Францией, хочет изучить или уже знает французский язык. Тебя ждут интересные встречи и приятные сюрпризы. Bienvenue! Подать заявку на участие, задать вопросы и получить дополнительную информацию можно у организаторов.

Когда: вплоть до 22 марта

16+

Спектакль "МЕТАМОРФОЗЫ"

Пластическая драма "Метаморфоzы" по мотивам повести Кафки. Это совместный эксперимент режиссера Виталия Криницина и артиста театра "Ангажемент" Никиты Герасимова по прочтению ставшего уже классическим произведения европейской литературы социального абсурда через призму сегодняшних реалий.

Когда: 18 марта в 20:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 200 — 300 рублей

Jazz Jam Session

Единственный на сегодняшний день регулярный джазовый джэм сейшн в Тюмени 2 раза в месяц объединяет как слушателей, так и лучших профессиональных музыкантов, неровно дышащих к таким жанрам импровизационной музыки как Jazz, Funk, Fusion, Soul.

Это интереснейшее музыкальное действо, отличающееся от обычных выступлений. Музыканты, не играющие друг с другом постоянно, собираются для совместных импровизаций и экспромтов, что позволяет публике и исполнителям быть друг к другу ближе, нежели на обычных концертах.

Когда: 18 марта в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Глеб Самойлов и группа The Matrixx

Легендарный герой российского рока Глеб Самойлов и его группа The Matrixx выступит в сопровождении симфонического оркестра.

Когда: 19 марта в 19:00

Где: ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55)

Стоимость: 2500–3500 рублей

Концерт "Музыка эпохи Екатерины II"

Заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев и оркестр "Камерата Сибири" презентуют тюменцам избранные сцены из оперы Рубинштейна "Христос". Также прозвучат одно из самых знаменитых произведений Моцарта "Симфония № 40" и музыкальные композиции из творчества митрополита Иллариона.

Когда: 19 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 100 рублей

XXIII заседание "Столыпинского клуба"

Тема встречи: "Инвестиции. Управление. Лидерство". Спикером выступит Владимир Шевчик, председатель совета директоров "Сибинтел – Холдинга". Обязательна предварительная регистрация по телефонам 42-67-22 или 8 (904) 499-79-09.

Когда: 19 марта с 16:00

Участие бесплатно!

Встреча с писательницей и блогером Ольгой Савельевой

Популярный блогер, автор бестселлеров Ольга Савельева приезжает в Тюмень, чтобы рассказать о том, как писать рассказы, согревающие душу. Встреча пройдет в формате 2 часа лекция/мастер-класс + 1 час общение/вопросы/ответы.

Когда: 19 марта

Где: "Нобель" (ул. Пермякова, 1)

Стоимость: 800–1200 рублей

Мастер-класс по эмоциональному интеллекту

Слышал выражение "Эмоции как лошади: либо ты ими управляешь, либо они несут тебя галопом"? На мастер-классе как раз и можно обсудить, как эмоции влияют на нашу жизнь.

Вы узнаешь: как войти в ресурсное состояние даже в негативной эмоции; какую роль играют эмоции при выстраивании отношений (в паре, на работе, с детьми), как научиться управлять этим процессом; как определять свои эмоции и эмоции собеседника. Спикер — Катерина Езопова, практикующий психолог, гештальт-консультант, педагог-психолог по развитию эмоционального интеллекта, тренер по скорочтению.

Когда: 19 марта в 19:00

Стоимость: 500 рублей (если ты с другом, то по 400 рублей)

Shortparis

Это avant-pop/experimental коллектив из Санкт-Петербурга, ощущающий себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацеленный на поиск самобытных музыкальных и художественных решений. Их живые концерты выходят за рамки музыкального выступления и тяготеют к перформативным практикам современного искусства.

Когда: 19 марта в 21:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 620 рублей

Спектакль "Молодость"

Спектакль по произведению Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Что случится, если вдруг все женщины одновременно обратят свое пристальное внимание на одного молодого человека? Что случится с любящими этих женщин мужчинами? В этом изящном сочинении много любви: объяснений, переживаний, страданий, а порой и почти водевильных ситуаций.

Когда: 19 и 20 марта в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300–1200 рублей

Роман в стихах "Евгений Онегин"

Известный российский актер Дмитрий Дюжев подарит тюменцам великолепное прочтение самого известного и значительного произведения Александра Пушкина. В концерте в исполнении тюменского филармонического оркестра прозвучит также музыка Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля "Евгений Онегин".

Когда: 20 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 600–1800 рублей

Фестиваль "Медианавигатор"

Фестиваль "Медианавигатор" вновь приглашает школьников и студентов от 14 до 25 лет проявить свой талант в конкурсе медиапроектов.

Стимул для абитуриентов:

1. Призеры получат дополнительные десять баллов на творческом конкурсе по направлению "Журналистика" при поступлении в ТюмГУ.

2. Те, кто не попадут в число победителей не останутся без бонуса – их конкурсные материалы будут добавлены в творческое портфолио абитуриента и обязательно принесут бонусные баллы на творческом испытании.

Прием заявок стартует 20 марта. Чтобы стать участником нужно до 30 апреля оставить заявку и загрузить свой проект на сайте фестиваля (Раздел "Заявка") и следить конкурсом в группе. Итоги будут подведены 15 мая. Положение о фестивале можно найти также в группе в разделе "документы".

1/4 Кубка Петрова

В ¼ Кубка Петрова тюменский ХК "Рубин" продолжает сражаться с командой "Звезда". В серии эта игра имеет ключевое значение, так что поддержка трибун будет для наших ребят как нельзя кстати!

Когда: 20 марта в 19:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12/1)

Стоимость: 250–400 рублей (действует система скидок)

Встреча Чемпионов

Встреча, посвященная знакомству со спортсменами, которые своим успехами прославляют наш город. Почетными гостями станут двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу (sick3), основатель школы фристайла и уличного футбола в Тюмени, организатор турниров, видеоблогер с аудиторией 250к – Антон Павлинов и чемпион мира по смешанным боевым единоборствам по версии К-9 — Вадим "Сибирский Казак" Недоступ.

Кроме возможности пообщаться со спортсменами будут проведены мастер классы по казачьему боевому искусству "Казарла" (рубка шашкой, лозы, бутылки) и показательное выступление по футбольному фристайлу. Также каждый желающий получит автограф и сделает фото со звездой. Не упускай шанс встретиться с чемпионом, возможно, именно он вдохновит тебя на новые свершения!

Когда: 20 марта в 18:00

Где: фитнес-клуб Athletic GYM (ул. 50 лет ВЛКСМ 63, ТРЦ "Премьер")

Вход свободный!

Медитация с тибетскими поющими чащами

Практика совмещает в себе контактное вибрационное и бесконтактное звуковое воздействие. Во время сеанса с помощью тибетских чаш создаётся удивительное пространство звука и вибраций, которое даст возможность уникального путешествия в свой внутренний мир. Такая медитация позволяет перезагрузить сознание, избавиться от стресса, найти в себе силу и энергию для новых свершений. Телефон для записи: 8 (922) 488-61-58 (Светлана).

Когда: 20 марта в 19:00

Где: улица Республики 53, офис 601

Стоимость: 500 рублей

Игра "Денежный поток"

Легендарная игра Роберта Кийосаки. Это игра-тренинг, развивающая финансовое мышление, навыки быстро считать и принимать решения. В финале игры организаторы дают обратную связь каждому участнику, включающую практические рекомендации по финансам, по мышлению и психологии. Запись на игру по телефону: 788-785.

Когда: 20 марта в 17:00

Где: тайм-кафе "Гараж" (ул. Пермякова, 20/1)

Стоимость: 500 рублей

Группа "Смех"

Самая бесшабашная панк-группировка страны. Ребята отметят вместе с тюменцами 20-летие своего творческого пути, представив лучшие хиты за всё время существования группы.

Когда: 20 марта в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 400 рублей

Показ культовой психологической драмы "Американская история ИКС"

Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своем районе. Убежденный в своей правоте, он беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни. Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершенное Дереком, разделяет дороги братьев. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 20 марта в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Sensual Party

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Когда: 20 марта с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Участие бесплатно!

Творческий вечер Игоря Маменко

Заслуженный артист России и, как его называют в узких кругах профессионалов и в широких кругах поклонников, "человек-анекдот". Его монологи всегда смешны и ироничны. Пропуская через себя все проблемы современного общества, артист предлагает нам не столько переживать, сколько от души посмеяться над окружающим миром и самими собой.

Когда: 20 и 21 марта в 19:00

Где: ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55)

Стоимость: 1000–2200 рублей

Группировка "Ленинград"

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров не просто говорит со своими поклонниками о том, что их волнует. Он делает это невероятно музыкально, артистично и талантливо. "Ленинград" – одна из самых популярных музыкальных групп в современной России.

Коллектив отказался от традиционного подхода с выпуском полноценных альбомов и периодически выпускает новые песни и клипы, которые раз за разом обретают вирусную популярность и становятся в один ряд с заслуженными хитами группы. Каждый концерт группировки – это событие и шоу, сделанное на максимуме возможностей, которые способны обеспечить организаторы.

Когда: 21 марта в 19:00

Где: Дворец спорта "ул. Р.Люксембург, 12)

Стоимость: 2500–10 000 рублей