Тюменцы в честь "Крымской весны" играли в хоккей и футбол на снегу

Тюменцы посвятили свои спортивные победы 5-летию воссоединения Крыма и России. 16 марта в хоккей в валенках на корте спортшколы "Рубин" играли участники спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 17 марта у школы № 26 команды любители здорового образа жизни, выясняли, кто лучший в мини-футболе на снегу.

В хоккей сыграли 9 команд муниципальных учреждений и 1 команд городских департаментов и управ - 168 любителей спорта и здорового образа жизни. Сревнования проходили с 10:00 до 18:00. Все это время на корте было многолюдно: чтобы поддержать коллег и родственников, многие тюменцы приходили семьями.

В первой группе победила команда Тюменского городского имущественного казначейства. "У нас было четыре игры и во всех мы уверенно побеждали, - рассказала участница команды Наталья Анфилофьева. – Наш успех мы посвятили "Крымской весне". Второе место занял Городской многопрофильный центр, третье - Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени.

Во второй группе в лидеры вышла команда департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Управа Ленинского административного округа и департамент земельных отношений и градостроительства заняли второе и третье места.

Футбол на снегу собрал восемь команд - учащихся тюменских школ, спортивных клубов и любителей спорта. Первое место завоевала команда жителей района Дома обороны "Акведук". Учащиеся тюменской школы № 22 заняли втрое место. Бронзу получила команда "Метеор".

Помимо наград и памятных подарков, призеры соревнований получили пригласительные билеты на чемпионат страны по биатлону, который пройдет в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Татьяна Тихонова