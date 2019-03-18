Тюменцам подарили сюрпризы полифонии

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Совет ветеранов, Союз журналистов Тюменской области и Ассоциация молодых журналистов региона при поддержке сообщества "Афиша Тюмень" и Тюменского концертно-театрального объединения запускают проект "Мастер пера", в рамках которого ветераны тюменской журналистики будут посещать культурные мероприятия города и делиться своими впечатлениями в рецензиях.

Проект реализуется в рамках Года театра, направлен на поддержку творческой реализации ветеранов и продолжение традиций тюменской журналистики.

Первая рецензия в рамках проекта - от Людмилы Трепянской, которая много лет проработала в "Тюменском меридиане" телекомпании "Регион-Тюмень", потом в интернет-агентстве "Тюменская линия".

Настоящим сюрпризом полифонии можно назвать выступление с Тюменским филармоническим оркестром заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе. Концерт состоялся в концертном зале имени Юрия Гуляева Тюменской филармонии 16 марта.

Солист из Санкт-Петербурга Михаил Дзюдзе – единственный в мире музыкант, исполняющий соло на контрабас-балалайке. Этот инструмент изготовил в 1937 году Иосиф Галинис - один из лучших отечественных мастеров музыкальных инструментов. Это самая "крупная" во всех смыслах разновидность русского народного инструмента, до этого исполнявшая функцию басового голоса, гармонической основы народного оркестра. Дзюдзе расширил палитру доступных этому инструменту технических и стилистических средств. Солирующий инструмент в его руках получил качественный скачок в технической оснащенности, новые по сравнению с оркестровыми разновидностями средства выразительности.

Это в полной мере проявилось в премьерном исполнении симфонической картины "Граф Суворов" композитора Антона Танонова. Суворов в этом музыкальном шедевре олицетворяет непобедимый дух русского народа и волю к победе. Контрабас-балалайка посредством эмоциональных элементов тембра передает слушателю силу и благородство национального героя - полководца Суворова. Дзюдзе представил сочинение, созданное специально для его инструмента. В нем контрабас-балалайка обретает новое звучание, вступая в диалог с оркестром и партнерами-солистами.

В сольном репертуаре музыканта - оригинальная аранжировка многих классических произведений. Например, "В пещере горного короля" Эдварда Грига или "Астурия" Исаака Альбениса.

Зрители стали свидетелями музыкального турнира для контрабаса-балалайки и контрабаса. Константин Зернов и Михаил Дзюдзе исполнили с симфоническим оркестром "Серенаду" Андрея Петрова. В этом своеобразном состязании двух музыкантов победили талант и мастерство всех участников "Серенады".

Новые краски в звучание контрабаса-балалайки внес электромеханический вариант этого инструмента. От акустического "двойника" его отличает тембр и принцип звукоизвлечения. Было исполнено "Полифоническое танго" Альфреда Шнитке, музыка из кинофильма "Джеймс Бонд" Монти Нормана. В программу концерта вошли также произведения Астора Пьяцолло, Жоржа Бизе, Анатолия Лядова, Бронислава Семичева.

Концерт состоялся в рамках юбилейного, 60-го концертного сезона и показал высокопрофессиональное звучание симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Добровольского. Тюменский филармонический оркестр (ТФО) – один из самых молодых симфонических коллективов на отечественной концертной карте, его создание стало важнейшей вехой в культурной истории региона. Художественным руководителем и главным дирижёром является заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

Коллектив появился в 2015 году. Первое выступление ТФО состоялось в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени при участии самого пианиста. В составе оркестра играют 64 музыканта – выпускники ведущих учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, приехавшие в Тюмень из разных городов России.

Людмила Трепянская