#Тюменьчитает: горожане рассказывают о любимых книгах в соцсетях

Тюменцы запустили в социальных сетях акцию #тюменьчитает. С таким хэштегом участники публикуют рецензии на любимые книги.

Организаторы акции – коворкинг "Моя территория" – приглашают всех тюменцев присоединиться к акции и рассказать о тех книгах, которые непременно нужно прочитать.

Пост в соцсети может быть посвящен любой книге – история, художественная литература, психология, бизнес-книга – главное, чтобы это было ваше любимое произведение. Ведь именно ваша книга может кому-то помочь решить важные жизненные задачи, или вдохновит на покорение новых вершин, или просто поднимет настроение.

К образовательному интерактиву уже присоединились несколько медиалиц нашего города: Роман Мамонтов, известный журналист, Кира Кузнецова, тюменский дизайнер женской одежды и другие, пишет газета "AиФ в Зaпадной Cибири".