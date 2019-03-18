В Тюмени заработает "Точка кипения"

21 и 22 марта в Тюменском технопарке откроется пространство для коллективной работы "Точка кипения — Тюмень". На открытии тюменцев ждут семинары, лекции, дискуссии с участием федеральных спикеров.
Инициатором открытия "Точки кипения" в Тюменской области стал департамент информатизации. По словам организаторов, цель пространства — наладить взаимодействие между студентами и предпринимателями, учеными и общественными деятелями, госслужащими и бизнесменами. В "Точке кипения" они будут прорабатывать новые модели регионального развития по отдельным направлениям и во взаимодействии друг с другом, а также обмениваться опытом.
Основные треки "Точки кипения — Тюмень": цифровая трансформация экономики региона, развитие предпринимательства, подготовка кадров для наступающего технологического уклада.
Участников открытия ждут два насыщенных дня: дискуссии, лекции, семинары, стратегические сессии, стартап-марафон, ИБ-стендап. Регистрация и программа на сайте leader-id.
"Точка кипения" - проект Агентства стратегических инициатив(АСИ). Он направлен на создание возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и работать.
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