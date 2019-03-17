Александр Моор выразил признательность работникам и ветеранам сферы ЖКХ

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье марта. В этом году праздничная дата выпала на 17 марта.

"Современную жизнь уже невозможно представить без вашей непростой, но очень нужной работы. Бесперебойное функционирование и надежность инженерных и коммунальных систем, высокое качество предоставленных услуг во многом определяют и качество жизни, уровень комфорта для каждого человека", - отметил глава региона в поздравлении.

Александр Моор также подчеркнул, что в последние годы инфраструктура городов и сел региона планомерно обновляется. Масштабные программы по газификации, ремонту дворовых территорий и многоквартирных домов, обеспечению чистой водой реализуются при активном участии жителей. Так, в 2018 году завершилось оснащение павильонами чистой воды населенных пунктов численностью свыше 350 человек. В этом году предстоит обеспечить блочными станциями населенные пункты численностью от 200 человек. Продолжается модернизация ключевых объектов ЖКХ: завершены строительно-монтажные работы на Соколовском и Сумкинском водозаборе в Тобольске, реализуются важные для региона концессионные соглашения, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Ответственность и добросовестность, оперативность при устранении проблем, неравнодушное отношение к выбранному делу специалистов, работающих в сферах бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, – это надежная основа поступательного развития отрасли, изменений к лучшему. От вашей ежедневной работы зависит благополучие жителей региона", - добавил губернатор.