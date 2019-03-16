Получить разрешение на такси тюменцы могут на портале госуслуг

Срок получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области на портале госуслуг составляет всего около двух дней, сообщили в пресс-службе губернатора.

Онлайн-процедура значительно экономит время: не нужно ехать в МФЦ - заполнить заявление можно на портале госуслуг (около 15 минут), а также готовое разрешение приходит в формате электронного документа в личный кабинет на том же портале.

Пришедший документ нужно распечатать и возить в салоне автомобиля, оно не требует заверения.

Для получения разрешения, кроме заявления нужно будет загрузить на портал госуслуг еще некоторые документы, подтверждающие личность заявителя и легальность пользования автомобилем, предназначенным для перевозки пассажиров. Таких, как: копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя); копии свидетельств о регистрации транспортных средств и т.д. Список этих документов есть на портале госуслуг.

Проверить действительность разрешения можно через приложение Транспорт72. Порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси регламентирован статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ и Постановление Правительства Тюменской области от 30 августа 2011 г. N 272-п.