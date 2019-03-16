В Упоровском районе дали старт Году театра

Год театра в Упоровском районе Тюменской области открыли премьерным спектаклем народного театра "Тапочки с чеком". Это уже 12-я постановки любительского коллектива, где лишь два человека являются работниками культуры.

Также в постановке принимают участие водитель детского сада Сергей Чирятьев, редактор районной газеты Людмила Ивлева, бухгалтер забойного цеха Любовь Михайлова, глава сельского поселения Евгений Михайлов, тракторист агрофирмы Денис Меньшиков, пишет "Тюменская линия".

"Пьеса, несмотря на жанр комедии, берет за душу. В ней, например, понятная многим землякам проблема стариков, переживающих за уехавших взрослых детей, но при этом нежелающих перебраться к ним, покинуть родное село, быть обузой. Играли в постановке восемь человек, зрителям – односельчанам, жителям соседних деревень, райцентра – премьера понравилась. Аплодировали долго, сказали и передали немало теплых слов.", – поделилась Светлана Турукина.