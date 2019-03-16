Тюменская область приняла участие в туристической выставке ITB Berlin

Делегация Тюменской области приняла участие в международной туристической выставке ITB Berlin. Крупнейшая в мире выставка, которая объединяет пять континентов и около 190 стран, проходила в Берлине 6-10 марта, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В течение пяти дней участники имели возможность провести деловые переговоры и пообщаться в неформальной обстановке, чтобы наладить международный диалог и выстроить планы на будущее сотрудничество.

Тюменская область была представлена на стенде Сибири, координатором которого выступила ТК "Олимпия-Райзен-Сибирь". С этой туристической компанией по итогам берлинской выставки будет подписано соглашение о развитии межрегионального маршрута по Сибири, в который войдут несколько регионов.

Как отметили представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области, гости иностранной выставки проявили большой интерес к сибирской охоте, природе, термальным источникам, историческому наследию.

"Мы презентовали самые актуальные туристические направления для жителей Европы. Интерес европейцев к истории России возрастает. Это особенно проявилось после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Многие иностранцы посетили некоторые российские города и хотели бы теперь увидеть Сибирь", - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

На выставке был презентован национальный туристический проект "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой Министерства культуры России совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В рамках этой презентации стенд посетил потомок Екатерины II, кузен принца Англии Чарльза принц Эдуард фон Анхальт, герцог Саксонии. Сегодня принц Эдуард – известный журналист, постоянный обозреватель культурных и политических событий в мире, телеведущий. Он рассказал о своем желании посетить Тобольск и увидеть дом, в котором проживала семья Николая II.

Сотрудничать с Тюменской областью в туристической сфере уже намерены Греция, Испания, Швейцария, Болгария. Сербия и Германия. Установить деловые контакты со странами удалось, в том числе, благодаря участию в подобных выставках, где Тюменская область имеет возможность заявить о себе и сформировать группы иностранных туроператоров для участия в инфотурах по Сибири.

Отправиться в инфотуры по Тюменской области приглашают иностранных туроператоров: они увидят Сибирь своими глазами, чтобы затем продвигать туры Тюменской области на мировом рынке. По итогам работы на выставке в Берлине будет сформирован информационный тур для зарубежных турагентств, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

Кроме того, департамент потребительского рынка и туризма совместно с Агентством туризма и продвижения Тюменской области провели переговоры по поводу представления интересов региона в сфере туризма на территории Германии. Этот вопрос будет более детально проработан с компанией "Паневразия" (Paneurasia), которая специализируется на российском направлении. Ближе к осени 2019 года намечено подписание соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, благодаря которому туристическая компания "Паневразия" откроет представительство Тюменской области, которое будет рассказывать в Европе про туристические возможности региона и про тюменские туры.