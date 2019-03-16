Около 50 тюменцев выступят на отборочных соревнованиях WorldSkills Russia

Фото: WorldSkills Russia

Около 50 человек представят Тюменскую область на отборочных соревнованиях перед национальным чемпионатом WorldSkills Russia в 35 номинациях.

Соревнования пройдут с марта по май в различных регионах России – в Москве, Московской, Новгородской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской областях, в Республиках Саха, Татарстан, в Хабаровском крае и др. Не исключение и Тюмень – сюда съедутся участники 4 компетенций: "Медицинская оптика ("16-22 года"), "Эстетическая косметология" (категории "16-22 года" и "Юниоры"), "Медицинский и социальный уход" (категории "16-22 года" и "Юниоры"), "Визаж и стилистика" (категория "16-22 года"), пишет "Мегатюмень".

Первые отборочные соревнования стартовали 16 марта в Екатеринбурге. Здесь за звание лучших борются участники компетенции "Хлебопечение". Тюменскую область на них представит Артем Нгуен. Он рассказал о том, как шла подготовка, какие конкурсные задания его ждут и какие эмоции он испытывает:

"К отборочному этапу я готовился очень напряженно, практически в ежедневном режиме. Задание, которое нам предстоит сделать, узнал пару недель назад, но в нем есть некоторые моменты, которые остаются нераскрытыми для нас. Так, например, нам предстоит испечь хлеб, плетеное изделие, бриошь и "тайную булочку" - то есть булочку, ингредиенты которой мы не знаем заранее. Это может оказаться что угодно: изюм, курага, орехи, джем, фрукты. Неизвестность меня не пугает: несмотря на волнение, которое, конечно, есть, я уверен в своих силах и надеюсь на победу!".

Напомним, победители отборочных соревнований примут участие в Национальном чемпионате в конце мая в Казани.