Тюменцы представляют фильм "Рисунки дождем" на кинофетивалях

Фильм "Рисунки дождем", снятый тюменскими авторами, участвует в нескольких российских кинофестивалях и может быть представлен на зарубежных конкурсах, пишет "Тюменская область сегодня".

Фильм уже тепло приняли зрители Благовещенска, Нижнего Новгорода и Москвы. В начале апреля кинокартину увидят в Гатчине, где "Рисунки дождем" будут представлены в конкурсной программе 25 кинофорума экранизаций "Литература и кино".

Кстати, предыдущая картина тюменцев – писателя Сергея Козлова и режиссера Константина Одегова "Наследники" на 15-м гатчинском киносмотре была удостоена приза читательского жюри, в которое входят ведущие литераторы страны, и приза за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, две дебютные работы Константина Одегова "Игра на вылет" и "Парижская любовь Кости Гуманкова" получили здесь призы зрительских симпатий.

В конце мая "Рисунки дождем" ждут на VIII Забайкальском международном кинофестивале в Чите.