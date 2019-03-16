Тюменцы представляют фильм "Рисунки дождем" на кинофетивалях

Фильм "Рисунки дождем", снятый тюменскими авторами, участвует в нескольких российских кинофестивалях и может быть представлен на зарубежных конкурсах, пишет "Тюменская область сегодня".
Фильм уже тепло приняли зрители Благовещенска, Нижнего Новгорода и Москвы. В начале апреля кинокартину увидят в Гатчине, где "Рисунки дождем" будут представлены в конкурсной программе 25 кинофорума экранизаций "Литература и кино".
Кстати, предыдущая картина тюменцев – писателя Сергея Козлова и режиссера Константина Одегова "Наследники" на 15-м гатчинском киносмотре была удостоена приза читательского жюри, в которое входят ведущие литераторы страны, и приза за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, две дебютные работы Константина Одегова "Игра на вылет" и "Парижская любовь Кости Гуманкова" получили здесь призы зрительских симпатий.
В конце мая "Рисунки дождем" ждут на VIII Забайкальском международном кинофестивале в Чите.
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