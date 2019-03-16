"Мой портал" в прямом эфире расскажет о тюменском андеграунде

Прямой эфир, посвященный тюменскому андеграунду, проведет 21 марта в 19:00 "Мой портал". Зрителям расскажут о существовании и развитии в нашем городе граффити, рэпа, брейк-данса, скейтбординга и многом другом.

Все, о чем поведают в рамках прямых эфиров − это культура, зародившаяся на улицах городов: стрит-арт; комиксы; музыка; брейк-данс; агрессивное катание (скейт, BMX, ролики); уличные танцевальные направления; паркур.

Первый эфир зрители увидели 14 марта. Он был посвящен стрит-арту, комиксам и выставкам.

На этот раз ведущие расскажут об уличной музыке, в частности о рэпе, хип-хопе и битбоксе. А 28 марта в 19:00 зрители узнают много нового и интересного об агрессивном катании на роликах, скейтборде, брейк-дансе и паркуре.

Все подробности о проекте "Андеграунд72" можно найти по ссылке.