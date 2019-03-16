Вице-премьеру РФ Ольге Голодец и главе Ростуризма Зарине Догузовой презентовали туристический потенциал Тюменской области

Фото агентства туризма и продвижения Тюменской области

Интерактивный стенд Тюменской области, представленный на Московской международной туристической выставке Mitt-2019, посетила официальная делегация, в которую вошли заместитель председателя правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Представители делегации оценили стенд, проявили живой интерес к представленным турам Тюменской области, отметили креативный подход региона к развитию туризма. Гостей впечатлила фотозона, оформленная в стиле туристического бренда региона Visit Tyumen. Она представляла собой воздушный шар, который символизировал опыты с аэростатами известного русского ученого, уроженца Тобольска Дмитрия Менеделеева.

В ходе мини-презентации было отмечено, что Тюменская земля славится знаменитыми людьми: в их числе поэт и писатель Петр Ершов, который родился в Ишимском уезде Тобольской губернии, - автор известной сказки "Конек-Горбунок", переведенной на многие языки мира.

Ольга Голодец и Зарина Догузова обратили внимание на туристические возможности Тюменской области. Интерес экспертов вызвали термальные источники, проект "Императорский маршрут", тур "Черное золото Сибири". Представители делегации также отметили туристический слоган Тюменской области "В Сибири по своей воле". Созвучное название – "В Сибирь по своей воле" - также носит тур по местам съемок исторического фильма "Тобол".

14 марта завершила свою работу 26-я Международная туристическая выставка MITT, которая входит в пятерку ведущих туристических выставок мира. Участники из более чем 54 стран мира представили новые направления, маршруты и туристические продукты в канун сезона 2019. Россию на выставке представляли 52 региона, Тюменская область впервые приняла в ней участие. Старт оказался успешным: регион получил приз в номинации "Яркий дебют" за необычное визуальное оформление, оригинальные детали и интерактивность экспозиции.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.