КонструкторияPRO помогает детям определитьcя с профессией

Фото предоставлено организаторами #КонструкторияPRO

#КонструкторияPRO - новый вид мероприятий в рамках федерального проекта "Крепкая семья". Выбирая те или иные конструкторы и играя в них, подростки формируют в себе надпрофессиональные навыки и умения. Первая такая игра 12 марта прошла в Голышманово, на очереди - еще 9 муниципалитетов Тюменской области.

Участники проекта #КонструкторияPRO самостоятельно определяют профессиональные направления, к которым они предрасположены, осознавая, что выбирать профессию нужно не потому что "я хочу", "это вроде интересно", "родители сказали", "должно получиться", а по принципу "мне интересно", "я умею и могу", "это полезно для общества", "этим я готов заниматься 24 часа в сутки".

Куратор федерального проекта "Крепкая семья", организатор мероприятия Елена Кашкарова:

Мы, образно говоря, не даем рыбу, да и удочку давать не хотим. Для нас важно научить делать эту самую удочку. Современные дети хотят всего и сразу, но в этом и состоит сложность современной педагогики – не поддаться искушению все "разжевать". До многих вещей, особенно профессиональных, нужно дойти самим, пробовать, ошибаться, набивать шишки и делать свои выводы. Ценность этого опыта является основой мировоззрения.

Организаторы планируют провести аналогичные мероприятия в Ялуторовске, Нижней Тавде, Упорово, Армизонском, Аромашево, Бердюжье, Сладково, Викулово, Абатском. Участие в проекте могут принять дети в возрасте от 12 до 15 лет, списки участников формируют муниципалитеты.

Игротека организована в форме открытого пространства, где представлено более 15 видов конструкторов и можно свободно передвигаться между площадками. Каждый участник получает карту, в которой обозначены основные отрасли и необходимые для работы в них надпрофессиональные навыки и умения, а также сформирован перечень конструкторов, которые эти навыки развивают. Помимо основных площадок предусмотрена зона робототехники, будет организована лекция для педагогов "Конструкторы в современной педагогике", а участники получат информацию о предложениях ссузов Тюменской области.