Дентальная имплантация – ведущее направление в клинике "Мега-Дент"

Гордиться улыбкой в 32 зуба может не каждый. В жизни возникают такие ситуации, при которых человек теряет зуб, а потом откладывает свой визит к врачу надолго.

После потери зуба перед человеком встает вопрос об имплантации. И для многих стоимость в несколько десятков тысяч рублей, в зависимости от сложности конкретного случая, становится барьером. Люди предпочитают отложить операцию на будущее, считая, что единственная проблема в данном случае — неэстетичный вид улыбки.

К сожалению, это не так. Пустое место в зубном ряду особенно уязвимо к болезням и инфекциям, в этой области велик риск развития кариеса. Кроме того, кость в челюсти, лишившись нагрузки, начинает истончаться и слабеть. Это ведет к осложнениям не только дентального здоровья, но и к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а также раннему появлению морщин.

В итоге человек, решившись в конце концов на имплантацию, сталкивается со множеством дополнительных проблем и расходов. Получается, что и имплантировать зуб через несколько лет после потери обходится дороже, чем сделать это сразу же. Профессионалы рекомендуют выполнять имплантацию в течение трех месяцев после потери.

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