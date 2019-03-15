На время паводка на тюменских трассах ограничат движение большегрузов

На время весеннего паводка на дорогах Тюменской области вводятся ограничения для большегрузов. Оно будет распространяться на транспортные средства, следующие по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.
С 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая на участках автомобильных дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия.
Ограничение движения не будет распространяться на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, международные перевозки грузов и на ряд других перевозок и видов техники.
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