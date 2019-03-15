На время паводка на тюменских трассах ограничат движение большегрузов

16:25 15 марта 2019
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На время весеннего паводка на дорогах Тюменской области вводятся ограничения для большегрузов. Оно будет распространяться на транспортные средства, следующие по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

С 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая на участках автомобильных дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия.

Ограничение движения не будет распространяться на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, международные перевозки грузов и на ряд других перевозок и видов техники.

Теги: грузовик , трасса
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